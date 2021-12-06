РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Благоустройство поселка Новый завершилось в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» в городском округе Красногорск завершилось благоустройство поселка Новый. Об этом сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В результате проведенного благоустройства в поселке обустроили новые тротуары из плиточного покрытия, а также автомобильные проезды из асфальта, установили 29 лавочек и урн, по просьбе местных жителей выполнили обустройство экопарковки на 185 парковочных мест, установили металлические ограждения, а также провели озеленение с устройством газона и цветников из многолетников.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе ведется большая работа по благоустройству.

«Всего в этом году в Подмосковье благоустраиваются 40 общественных территорий, выполнено обновление парковой инфраструктуры в 18 парках и благоустройство 9 лесопарков. Данные изменения коснутся более чем 3,2 млн жителей Московской области», - сказал Хайкин.