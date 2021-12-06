РИАМО - 6 дек. В следующем году в рамках президентской программы в Дмитровской школе №8 проведут капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

В рамках работ отремонтируют здание школы, в том числе фасад, входные группы, кровлю, все внутренние помещения, а также заменят инженерные сети.

В ходе рабочего объезда глава Дмитровского округа Илья Поночевный вместе с депутатом Мособлдумы Мариной Шевченко посетил школу и обсудил предстоящий капремонт с родительским активом и учителями.

Дмитровская школа №8 открылась в 1963 году, здесь обучаются более 1,1 тыс. учеников. В прошлом году она вошла в топ-500 лучших школ Московской области. Благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьева образовательное учреждение вошло в президентскую программу.

«Нашу школу №8 на улице Космонавтов в 2022 году ждет капитальный ремонт - благодаря поддержке губернатора объект вошел в президентскую программу. На объект подрядчик выйдет в мае и планирует завершить работы в полном объеме за летние каникулы. По сути, после ремонта это будет совершенно новая современная школа», - отметил Поночевный.

В школе №8 также реализуется губернаторская программа «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — получение профессии вместе с аттестатом». Учащиеся 8-9-х классов осваивают 7 различных профессий: оператор ЭВМ, лаборант химического анализа, кинолог, слесарь-авторемонтник, повар, швея и слесарь.