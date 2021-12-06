РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал 120 кг противогололедной смеси для подстанции скорой медицинской помощи в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, с инициативой оказания помощи выступили депутаты совета депутатов округа на заседании волонтерского штаба «Единой России», сообщает пресс-служба парламентария.

«Это была наша совместная инициатива с активистом волонтерского штаба, городским депутатом Ульяной Кондряковой. Волонтерская помощь – это не только посильная помощь жителям по доставке продуктовых наборов и лекарств, но и помощь нашим врачам. Дружим с коллективом Железнодорожной подстанции очень давно и потому сегодня приехали к ним первыми», - сказал Ефимов.

Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи Александр Ажеганов поблагодарил депутатов за важный груз, особенно накануне снегопада и заморозков.

«Наши врачи, фельдшеры, водители работают 24/7, без перерывов и выходных и, конечно, бытовые условия важны. Очищенная, не скользкая дорожка – это тоже важно. Песко-соляная смесь уже передана специальным службам», - подчеркнул Ажеганов.

С начала года по программе губернатора региона Андрея Воробьева Железнодорожная подстанция скорой медицинской помощи получила 11 новых автомобилей, в том числе реанимобиль. Это позволило вывести с линии отслужившие авто.

Всего на подстанции работает 16 бригад скорой помощи, более 200 сотрудников. В сутки скорая принимает от 200 до 300 вызовов, в год это порядка 60 тыс. вызовов. Железнодорожная подстанция обслуживает микрорайоны: Железнодорожный, Керамик, Ольгино, Саввино, Павлино, Новое Павлино, Купавна, Заря, Кучино, а также деревни и села, которые относятся к Балашихе.