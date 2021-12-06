РИАМО - 6 дек. Представители малого и среднего бизнеса могут присоединиться к серии вебинаров и узнать, как повысить эффективность своей работы благодаря цифровизации, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Программа поддержки цифровизации малого и среднего предпринимательства запущена Минцифры в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Согласно условиям программы, компании и индивидуальные предприниматели с годовым доходом до 2 млрд рублей и числом сотрудников не более 250 человек могут приобрести SaaS-решения российских разработчиков со скидкой 50%. На вебинарах бизнесу презентуют конкретные программные продукты в разных категориях.

Так, 7 декабря в 12:00 состоится вебинар «Российское программное обеспечение для сферы HoReCa». Его можно посмотреть по ссылке.

Вебинар «Управление клиентским сервисом» начнется 8 декабря в 12:00 по ссылке. 9 декабря в это же время стартует вебинар «Документооборот. Системы администрирования. CRM-системы», послушать его можно по ссылке.

Два мероприятия состоятся 10 декабря: в 12:00 начнется вебинар «Программное обеспечение для управления логистикой», в 15:00 - «Автоматизация сервисных процессов внутри компании: ИТ, АХО, бухгалтерия, персонал».

На вебинарах перед слушателям выступят представители отечественных компаний 1С, «Тензор», DocsInBox и других.