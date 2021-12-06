РИАМО - 6 дек. В 120 округе Подмосковья стартовал проект «Штаб депутатов 120 округа» – оперативный штаб федеральных, региональных и муниципальных депутатов, а также юристов и представителей администраций. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы от 120 округа Подмосковья Сергея Колунова.

Штаб, поддержанный Мособлдумой в качестве пилотного проекта, ведет мониторинг и контроль исполнения наказов жителей, поручений губернатора Подмосковья, а также реализации государственных и муниципальных программ.

Итоги работы штаба с 25 ноября по 3 декабря подвел депутат Госдумы РФ от 120 округа Подмосковья Сергей Колунов. Согласно отчету парламентария, в течении региональной недели организовали и провели 127 мероприятий, в том числе личные приемы граждан, которые проходили в формате круглого стола, с участием депутатов и представителей администраций.

«Основная идея проекта «Штаб депутатов 120 округа» заключается в том, что мы – команда губернатора Московской области, которая ставит своей целью реальную помощь жителям. Задача штаба – выстроить совместную работу. Есть запрос, есть его обсуждение. И не нужны лишние посредники, когда депутаты, представители Общественной палаты и чиновники объединяются в единый пул», – подчеркнул Колунов.

По его словам, пенсионер или многодетная мама не всегда понимают, куда им обратиться со своей жалобой или просьбой.

«Если мы хотим помочь, то все вопросы надо максимально проработать уже в ходе личного приема. Поэтому личный прием – это коллегиальная помощь и живой диалог», – пояснил депутат.

В рамках первой региональной недели представители штаба провели мониторинг социально значимых объектов. Например, проверили строительство школы в ЖК Опалиха и ДК Введенского сельского совета.

В период региональной недели Колунов встречался с главами и представителями администраций, с общественными палатами округов, с молодежью из «Молодой гвардии».

«По итогам обращения представителя Клинского отделения Всероссийского общества инвалидов, Общества слепых, Общества глухих, Фонда социальной адаптации инвалидов, входящих в Ассоциацию городского округа Клин «Лига равных», которая включает в себя более 200 человек, решили протестировать онлайн-прием маломобильных жителей, пожилых людей и инвалидов через соцсети», – отметил депутат.

Выезды будут совершать молодогвардейцы, волонтеры и члены молодежного парламента муниципалитета. С помощью гаджетов они будут обсуждать проблемы по видеосвязи. Когда будет нужно, волонтеры окажут помощь в покупке продуктовых наборов, лекарств и средств первой необходимости.

«Попробуем организовать серию таких приемов в Клину, и далее масштабировать идею уже на весь 120 округ», – резюмировал Колунов.