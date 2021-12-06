РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В Подольске в системе «Безопасный регион» эксплуатируют 3 099 видеокамер с различных объектов и 23 сервера, которые позволяют хранить запись видеоданных в электронном виде до 30 суток, сообщает администрация округа.

В соответствии с муниципальной программой «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на территории округа выстраивают единую систему общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Реализованные мероприятия позволяют обеспечить контроль за происходящими событиями в местах массового пребывания и проживания людей и на социально значимых объектах инфраструктуры.

За счет средств муниципального бюджета установили 617 видеокамер, из них 312 – на социальных объектах, 90 – на детских игровых площадках, 95 – в местах массового пребывания людей, 120 — на различных объектах инфраструктуры, в том числе на перекрестках, дорогах, пешеходных зонах, жилых дворах.

За счет средств вышестоящих бюджетов установили 323 видеокамеры, в том числе 111 – на социальных объектах, 212 – на различных объектах инфраструктуры округа.

В центральной части округа – 2 193, Климовске – 421, Кузнечиках – 284, Дубровицах – 64, Львовском – 55, Стрелковском – 49, Лаговском – 33.

Управляющие компании продолжают подключать современные системы наблюдения на подъездах многоквартирных домов. Установка камер наружного наблюдения существенно снижает уровень преступности, стабилизирует криминогенную обстановку.

На сегодняшний день на подъездах 420 многоквартирных домов установлено 1449 видеокамер, это 30,7% от общего количества подъездов жилого фонда. В 2022 году Управление по обеспечению общественной безопасности совместно с Комитетом по ЖКХ администрации округа планирует установить камеры еще в 530 подъездах.

В данный момент 50 торговых центров Подольска подключено к системе «Безопасный регион», что составляет 77% всех коммерческих объектов. Видеокамеры на торговых центрах отвечают за обзор въездов и выездов на территорию, автопарковку, пешеходные зоны, вход в здания. До конца текущего года планируется оснастить видеокамерами еще два торговых центра.

Профильная рабочая группа администрации постоянно анализирует обращения жителей через раздел «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» портала «Добродел». Рассматривает предлагаемые места установок видеокамер в местах, где необходим постоянный контроль за событиями, безопасностью граждан и комфортом их проживания.