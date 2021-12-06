РИАМО - 6 дек. Электропоезда задерживаются на Савеловском направлении Московской железной дороги и первом МЦД вечером в понедельник из-за внеплановой остановки одного из составов, сообщает пресс-служба МЖД.

В 18:06 на остановочном пункте Шереметьевская Савеловского направления МЖД по техническим причинам остановился пригородный поезд.

Из-за этого инцидента в пути задерживаются электропоезда в сторону Лобни.

Сейчас МЖД принимает все меры, чтобы сократить опоздание поездов. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.