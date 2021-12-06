РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 дек. Депутат Мособлдумы Олег Жолобов оценил процесс капитального ремонта Дворца культуры «Мир» в Домодедове, сообщается в группе домодедовского отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».



Областной парламентарий совместно со своими общественными помощниками из числа молодежного парламента, директором центра культуры и досуга «Импульс» Екатериной Лях и представителями подрядной организации проконтролировал ход и качество капитального ремонта.

«На текущий момент полностью заменили фасад, благоустроили территорию, поменяли вентиляцию и все коммуникации», - сказал Жолобов.

Он отметил, что недавно сменился генподрядчик, потративший много времени и сил на исправление ошибок предыдущих строителей. Теперь это «Мособлстройтрест №11». Организация будет заниматься финишной отделкой, и сдавать дворец заказчику.

ГДКиС «Мир» откроется в 2022 году.