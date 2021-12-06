РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. В городском округе Люберцы определили победителей ежегодной Большой спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В физкультурно-оздоровительном клубе спортсменов-инвалидов «Надежда» состоялись соревнования по трем видам спорта: настольный теннис, броски в кольцо и настольный хоккей. В спартакиаде участвовали более 30 мужчин и женщин в категориях «взрослые» и «ветераны».

«В соревнованиях по настольному теннису победителями стали: Юлия Ларикова, Ирина Прокофьева, Валентина Михайлова, Максим Пичугин, Александр Пушкарь, Александр Федосов, Юрий Арбузов, Владимир Пичугин, Владимир Косов, Виктор Арбузов», - сказал Ружицкий.

В бросках в кольцо выиграли Лариса Минеева, Нина Герасимова, Татьяна Балахонцева, Наталья Китова, Сергей Ларионов, Антон Герасимов, Михаил Герасимов, Юрий Игнатов. В настольном хоккее - Ольга Блюдова, Юлия Блюдова, Татьяна Затулкина, Светлана Трепова, Ирина Албул, Надежда Демидова, Энвер Муфтиханов.

Победителям вручили медали, грамоты и призы.