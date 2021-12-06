РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Крытый парк детских и семейных аттракционов «Чудо-остров» откроют 12 декабря на территории загородного клуба «Айвенго» в Подольске, сообщает администрация парка.

Жителям округа предлагают приехать туда всей семьей и бесплатно покататься.

Парк находится на территории загородного клуба «Айвенго», где есть все для семейного отдыха, в том числе детский клуб, картинг, боулинг, веревочный парк, конный клуб, рестораны, каток, зимняя горка.

В «Чудо-острове» на площади 1, 5 тыс. кв. м можно веселиться в любое время года 365 дней в году. На территории парка находится 12 детских и семейных аттракционов, в том числе качели, карусели, машинки, лабиринты и многое другое.

Позже родители, сопровождающие своих малышей на аттракционах, смогут также кататься бесплатно.