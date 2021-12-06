РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. В ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» посвятили 85 учеников из 11 школ Балашихи, торжественная церемония состоялась в культурно-досуговом центре «Заря», сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В торжественной церемонии также приняли участие ветеран, полковник запаса, летчик Василий Георгиади и городские депутаты Андрей Коровушкин и Рустам Фахрисламов. Военный оркестр первой армии ПВО исполнил Гимны России и Юнармии. Учащиеся произнесли слова клятвы юнармейца, после чего почетные гости надели на них красные береты.

«Дорогие ребята, произнося клятву юнармейца, вы берете на себя обязательства по защите слабых, служению и созиданию на благо Отечества. Уверен, раз вы выбрали этот путь, то будете следовать ему, и не подведете своих наставников и родителей. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе и реализации в творчестве и спорте», - сказал Ефимов.

Василий Георгиади поприветствовал учащихся и пригласил их на экскурсию в Музей Войск противовоздушной обороны.

Начальник штаба местного отделения Юнармии Вероника Бусыгина рассказала, что Балашиха стала лидером в Подмосковье по числу ребят, которые вступили в ряды юнармейцев.

«В нашей команде уже более 2 тыс. учащихся. Каждый ребенок, приходя в Юнармию, находит свое направление – экологическое, военно-спортивное, туристическое, журналистика. Это, прежде всего, живое общение со сверстниками, настоящая дружба и взаимовыручка», - отметила Бусыгина.

На базе образовательных учреждений города создано около 50 отрядов Юнармии.

Всего в рядах Юнармии России состоят более 800 тыс. юношей и девушек. Они активно участвуют в патриотических и благотворительных акциях, возрождают традиции тимуровцев. В 2021 году юнармейцы оказали адресную помощь 8 тыс. ветеранам Великой Отечественной войны.