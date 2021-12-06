РИАМО - 6 дек. Травмы российской певцы Марины Хлебниковой, которую госпитализировали после пожара с ожогами, постепенно заживают, ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сейчас артистка дышит самостоятельно, ее состояние улучшается.

«По поводу состояния Марины Арнольдовны скажем основные тезисы: Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают», — говорится в сообщении, опубликованном представителями Хлебниковой в ее Instagram.

В палату к певице сейчас пускают только родных и близких. В ближайшее время Хлебникова не будет общаться с журналистами.

56-летняя певица была доставлена в больницу после пожара в своей квартире. У нее обгорело 20% тела: лицо, тело, дыхательные пути. Предварительно, возгорание в квартире могло произойти из-за непотушенной сигареты.

Ожоги лица и медикаментозная кома: что известно о пожаре в квартире Марины Хлебниковой>>