РИАМО - 6 дек. Госадмтехнадзор Подмосковья проконтролировал устранение 96 нарушений, допущенных при уборке общественных пространств региона от снега и наледи за 6 дней зимы, сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала зимы инспекторами Госадмтехнадзора Московской области проведены объезды внутридворовых и общественных территорий, проверен ход зимней уборки в Подмосковье», - рассказал глава регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Он отметил, что наибольшее количество нарушений было устранено в Шатуре, Дубне, Павловском Посаде, Лотошине и Ступине.

Также по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора была проведена противогололедная обработка остановок, лестниц, дворов и дорог. На особый контроль была поставлена очистка от снега и наледи детских игровых площадок.