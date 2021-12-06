РИАМО - 6 дек. В первые зимние выходные в Дмитрове состоялась концертная программа для жителей муниципалитета. В доме культуры «Современник» свои танцевальные номера продемонстрировали местные творческие коллективы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Хореографический ансамбль «Задумка» выступил с двухчасовой танцевальной программой. Каждый номер - это отдельная завораживающая история, которую танцоры проживали вместе с участниками мероприятия.

«Как встретишь зиму, так ее и проведешь» - именно с этих слов начались первые снежные выходные в Дмитрове. Концерты с участием наших творческих коллективов будут проходить каждые выходные, вход свободный», — поделилась заместитель главы администрации Дмитровского округа Елена Виноградова.

Также в минувшие выходные в парке «Березовая роща» для юных жителей муниципалитета состоялась анимационная программа. С полной афишей запланированных мероприятий в рамках регионального проекта «Зима в Подмосковье» можно ознакомиться в официальных ресурсах управления культуры, туризма и работы с молодежью округа.