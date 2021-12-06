РИАМО - 6 дек. Российский президент Владимир Путин назвал отношения РФ и Индии устремленными в будущее, а страну-партнера — великой, сообщает Nation News.

Об этом российский лидер заявил во время визита в Индию, где встретился с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

В качестве примера высокого уровня сотрудничества Путин огласил статистику товарооборота между двумя странами. После снижения показателей из-за пандемии Covid-19 товарооборот вновь снова демонстрирует уверенный рост.

«Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений. Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее. Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17 с лишним процентов, то за первые 9 месяцев текущего года рост составил уже больше 38%», — сказал Путин.