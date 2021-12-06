РИАМО - 6 дек. Российская столица завоевала награду в номинации «За лучший дизайн среди больших стендов» на международной выставке делового туризма IBTM World, которая прошла в Барселоне, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Выставка состоялась в Испании с 30 ноября по 2 декабря. Как отметила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, на московском стенде прошло свыше 500 встреч и переговоров.

По ее словам, российскую столицу на международной выставке представляли 12 компаний, занимающихся организацией конгрессов, конференций и иных мероприятий.

«Они провели переговоры с потенциальными партнерами и смогли привлечь внимание к столице как к центру делового туризма. Приятно, что эксперты отметили наш стенд. Значит, формат презентации возможностей города на международных площадках выбран удачно», — подчеркнула Сергунина.

Выставку IBTM World за время ее работы посетили свыше 9 тыс. человек практически из 50 стран мира. Стенд Москвы выделялся дизайном с использованием традиционных орнаментов декоративного-прикладного искусства. Также пространство столицы на экспозиции получилось современным и функциональным, комфортным и гостеприимным.

На медиаэкранах посетители могли посмотреть виртуальную биржу контактов — профайлы столичных компаний индустрии делового туризма. Все желающие могли познакомиться с этими данными и сохранить, если это было нужно.

Одним из важных событий данного мероприятия стала встреча делегации Москвы с представителями Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA). В текущем году Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства российской столицы был принят в данное объединение и активно сотрудничает в продвижении делового потенциала Москвы среди организаторов международных мероприятий.

Международная выставка IBTM проводится каждый год с 1988 года. Это одно из основных отраслевых мероприятий в мире, посвященных деловому туризму. Всего с 1988 года она объединила 15 тыс. представителей туротрасли из 100 стран мира.