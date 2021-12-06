РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В подмосковном Подольске реки Пахра и Петрица не замерзли, несмотря на мороз и снег, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Шестой день продолжается мониторинг водных объектов в рамках областной акции «Тонкий лед». Его проводят смены спасателей пожарно-спасательных частей противопожарно-спасательной службы Московской области (ГКУ МО «Мособлпожспас»).

По итогам истекшего периода времени патрулирования водных акваторий сменами ПСЧ-309 и ПСЧ-214 на территории ответственности Подольского территориального управления происшествий не выявлено.

Пока спасатели не могут замерить лед на реке Пахре в Подольске и на Петрице в микрорайоне Климовск. Наряду с замерами пожарно-спасательные подразделения Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают размещать предупреждающие знаки об опасности выхода на лед на берегах водных акваторий в районах выезда своих подразделений.