РИАМО - 6 дек. В период с 3:00 до 12:00 7 декабря синоптики прогнозируют в столице сильный снег, переходящий в мокрый снег, гололед, горожанам следует быть осторожнее, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Также возможны налипание мокрого снега, гололедица, в отдельных районах усиление ветра до 15 м/с.

Из-за такой погодной ситуации горожанам рекомендуют парковать свои автомобили вдали от деревьев, управлять авто на небольшой скорости, увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

7 декабря на столицу обрушится снегопад, который окажется настолько сильным, что может побить рекорд 1949 года.