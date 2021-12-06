РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Власти Подольска проверили ход реконструкции главного городского парка имени Виктора Талалихина и катка, работы ведутся согласно графику, замечаний не выявили, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В текущем году приступили к первому этапу реконструкции территории парка имени Талалихина по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Поэтапная реконструкция рассчитана на 3-летний период.

В ходе традиционного объезда территории совместно с главой городского округа Подольск Николаем Пестовым и ответственными сотрудниками администрации Максимович посетил парк, чтобы проверить ход благоустроительных работ. В том числе по оборудованию площадки под каток.

«Площадь катка в городском парке имени Виктора Талалихина будет расширена до 1800 квадратных метров. Работы ведутся согласно производственному графику. Замечаний не выявлено», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».