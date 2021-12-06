РИАМО - 6 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов поручил правоохранительному блоку включиться в разбирательство вокруг вырубки векового леса в Рузском округе.

Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Рузском округе на территории деревни Самошкино под видом санитарной рубки происходит вырубка леса, при этом администрация муниципалитета не давала разрешения на данную работу. Для решения спорной ситуации областной комитет лесного хозяйства обратился в суд.

Как пояснил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, речь идет о землях сельскохозяйственного назначения, принадлежащих агрохолдингу «Русское молоко». Власти и правоохранительные органы реагируют на рубки леса, но пока они «юридически скованы», поскольку вопрос все еще рассматривается в суде.

«Мы не выдаем им порубочные билеты, у них нет дендроплана. <...> Под видом санитарной рубки они рубят вековой лес», - добавил Пархоменко.

Он отметил, что сейчас на вырубку леса наложен мораторий, однако случаи рубки все еще происходят, на них оперативно реагируют.

«Роман Александрович (Каратаев, заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области - ред.), коль все это приобрело федеральное звучание, тоже прошу вас с правоохранительным блоком отработать. Что это за бесстрашные лесорубы? Черные они или белые, это жизнь покажет, но то, что они делают плохие дела, убирая такой лес, это факт», - прокомментировал Воробьев.