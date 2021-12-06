РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В микрорайоне Красная горка в Подольске могут сделать парковку на улице Некрасова по просьбе жителей, сообщил депутат горсовета Сергей Кулев.

2 декабря по обращению жителей микрорайона Красная Горка Кулев провел встречу с представителем комитета по благоустройству и дорожному хозяйству администрации округа Александром Зелениным. Осмотрели территорию и обсудили вопрос возможности обустройства парковочного пространства возле дома №4 на улице Некрасова.

«На первый взгляд технологическая возможность организации парковочных мест имеется. Поэтому запускаем вопрос в работу», - написал Кулев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутат поблагодарил жительницу Подольска за активную гражданскую позицию и конструктивное предложение.