РИАМО - 6 дек. В Московской области местами с 02:00 до 12:00 7 декабря прогнозируется сильный снег, днем он перейдет в мокрый снег, также ожидаются гололед, налипание мокрого снега, гололедица, в отдельных районах усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

При непогоде жителям Подмосковья рекомендуют быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личной машине, а пешеходам нужно соблюдать осторожность при переходе через дорогу.

Автолюбителям на дорогах советуют соблюдать скоростной режим, управлять авто осторожно. Машину следует припарковать в гараже или подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В Московском регионе до 23 часов 7 декабря действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Еще до 21 часа 7 декабря объявлено предупреждение из-за порывов ветра до 15 м/с.