РИАМО - 6 дек. В жилом доме на улице Совхозной в Москве из-за несанкционированного ремонта и нарушения эксплуатации газопровода жильцом одной из квартир произошла утечка газа, сообщает пресс-служба «Мосгаза».

На данный момент утечка газа уже устранена. Бригада газовиков оперативно прибыла на место инцидента.

Сейчас специалисты выполняют восстановительные работы. Угрозы для жителей данная ситуация не представляет. Пострадавших в инциденте нет.

Техобслуживание внутридомового газового оборудования в доме №14 по улице Совхозной проводилось 24 сентября этого года. Дополнительная проверка будет проведена 30 декабря.