РИАМО - 6 дек. В Ростовской области был задержан Александр Кутузов, сбежавших из психиатрической клинической больницы в подмосковном Чехове, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина задержан полицейскими на территории Аксайского района Ростовской области и доставлен в территориальный отдел полиции», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

33-летний мужчина совершил побег 4 ноября. В медучреждение он проходил принудительное лечение по постановлению суда за совершение особо тяжкого преступления.

Ранее МВД РФ объявляло сбежавшего в розыск. Среди особых примет мужчины назывались шрам в районе шеи, на лице угревая сыпь, на пальцах левой руки татуировка «волк».