РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. Воспитанники спортшколы Олимпийского резерва Люберец выиграли 2 медали на турнире на призы чемпиона мира Владимира Пивоварова по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Соревнования проходили с 3 по 5 декабря в Тамбове.

Второе место в весовой категории до 60 кг занял Олег Петров, третье место в весовой категории до 130 кг получил Осман Шукуров. Также он сдал норматив кандидата в мастера спорта.