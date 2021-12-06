РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 6 дек. Сотрудники вневедомственной охраны Щелкова присоединились к акции «Главное событие в жизни Росгвардейца», сообщает Главное управление Росгвардии по Московской области.

Главное управление Росгвардии по Московской области провело акцию «Главное событие в жизни Росгвардейца». Участники акции рассказали о своих достижениях в 2021 году в разных сферах: науке, спорте, служебной деятельности.

От Щелковского отдела вневедомственной охраны участвовал старший лейтенант полиции Михаил Федотов, который рассказал о своих спортивных достижениях. Михаил является мастером спорта по жиму штанги лежа, а также рекордсменом и призером нескольких международных и национальных турниров. В этом году он стал призером чемпионата, проходившего в Санкт-Петербурге.

Михаил служит во вневедомственной охране уже около 20 лет в должности дежурного центра оперативного управления Щелковского отдела вневедомственной охраны, воспитывает 3 детей - двух дочерей и сына.