РИАМО - 6 дек. Экспозиция, посвященная 80-летию с начала контрнаступления советских войск под Москвой, открылась в городском музейном центре подмосковного Реутова, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«На выставке в музейно-выставочном центре, которая будет работать до 31 декабря 2021 года, можно увидеть фотографии, документы, личные вещи бойцов, например, выписку из «Именного списка личного состава истребительного батальона Балашихинского района Московской области», в состав которого входил Реутов. Здесь же представлены фотографии участников битвы под Москвой, которым в честь 30-летия события в 1971 году были присвоены звания «Почетный гражданин города Реутова», - отмечается в сообщении.

В боях за Родину погибли 959 жителей Реутова, всего за годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 5 тыс. его жителей. Память об этом увековечена в названии улицы Реутовских ополченцев, а на мемориале Славы в центре города зажжен Вечный огонь.

Битва за Москву (Московская битва, Битва под Москвой, 30 сентября 1941 года — 20 апреля 1942 года) — боевые действия советских и немецких войск на московском направлении. Делится на два периода: оборонительный (30 сентября — 4 декабря 1941 года) и наступательный, который состоит из двух этапов — контрнаступления (5 декабря 1941 года — 7 января 1942 года) и наступления советских войск (7 января — 30 марта 1942 года).