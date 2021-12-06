РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В микрорайоне Климовск Подольска 7 декабря снизят параметры тепловой энергии на инженерных сетях горячего водоснабжения и отопления из-за ремонтных работ, сообщает теротдел администрации округа.

По информации МУП «Подольская теплосеть» 7 декабря с 9:00 будут проходить ремонтные работы на трубопроводе. На время проведения работ снизят параметры тепловой энергии по 24 адресам. В том числе на улице Мичурина, 5, 5А, 6А, 6/7; улице Театральная, 3, 4, 5, 6; проспекте 50-летия Октября, 11А, 13, 14Б, 15, 15А/2, 15Б, 16, 16А, 17, 17А; Октябрьская площадь, 5; улица Симферопольская, 15, 17, 19, 19А, 21

В многоквартирных домах с централизованным горячим водоснабжением это отразится и на ГВС.