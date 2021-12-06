РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. С начала года свыше 61,1 тыс. жителей городского округа Люберцы прошли диспансеризацию и профессиональные осмотры, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня в округе диспансеризацию и профессиональные осмотры прошли порядка 61 155 люберчан. <…> Пациенты от 18 до 39 лет могут пройти диспансеризацию раз в три года, от 40 лет – раз в год», - сказал Ружицкий.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в отделение медицинской профилактики в поликлиниках горокруга.

Ружицкий добавил, что для пациентов старше 18 лет, переболевших коронавирусом, в медучреждениях Люберец проводят углубленную диспансеризацию.

«Важно, чтобы с момента выздоровления прошло не менее двух месяцев», - уточнил Ружицкий.