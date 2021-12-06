РИАМО - 6 дек. Общественный транспорт столицы активно развивается благодаря федеральной поддержке в виде 0,01-процентной ставки на аренду инфраструктуры РЖД и нулевого процента НДС, сообщил заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов.

«Мы прекрасно понимаем, что такое бурное развитие – у нас строятся новые станции, реконструируются старые, строятся депо и перроны, вокзалы, новые пути. Все это требует очень больших затрат, это было бы невозможно без поддержки федерального бюджета и поддержки бюджета Москвы. В настоящий момент действует ставка 0,01% от экономически обоснованного тарифа на аренду инфраструктуры Российских железных дорог», – сказал Орлов.

Он добавил, что за счет этого компании, осуществляющие перевозку по Москве и в область, могут продолжать активно развивать этот вид транспорта.

Поручение президента РФ Владимира Путина о том, что правительство должно проработать возможность продления этих льгот и сохранения нулевой ставки НДС для пригородных пассажирских компаний, Орлов считает верным.

«Мы прекрасно помним, что 10-11 лет назад Москва практически стояла на пороге транспортного коллапса. Общественный транспорт явно отставал от необходимых параметров. Именно тогда город принял решение комплексно развивать общественный транспорт, так как именно его развитие позволяет избежать транспортной катастрофы. Здесь нашим главным рецептом было именно развитие наземного общественного транспорта, метро и всех других видов (транспорта - ред.)», – отметил Орлов.

Он пояснил, что решение о внедрении в состав московского пассажирского транспорта железной дороги было правильным. Далее было включено Московское Центральное кольцо, которое можно назвать вторым метрополитеном. После открытия Московских центральных диаметров жители города стали активно ими пользоваться для передвижения по столице.

«Сейчас ведется работа на еще трех МЦД, у нас будет всего пять Московских центральных диаметров, полностью интегрированных с МЦК и метро, с системой автобусного передвижения», – добавил депутат.

Зампред Мосгордумы обратил внимание, что пересадка между метро, МЦД и МЦК бесплатна для пассажиров. По его словам, обычная московская семья может экономить в год до 90 тыс. рублей благодаря такой интеграции, а за последние два года пассажиры МЦД сэкономили около 6 млрд рублей.

«Два года исполнилось с запуска МЦД, результаты впечатляющие. 300 млн пассажиров – это много или мало? В пандемию все транспортные компании испытывают снижение количества пассажиров, я говорю именно про пригородный транспорт. МЦД по-прежнему показывает рост к 2019 году. Это означает, что услуга по-прежнему востребована, и, естественно, со стороны пассажиров предъявляются крайне высокие требования», – рассказал генеральный директор АО «ЦППК» Максим Дьяконов.

Он также отметил, что для МЦД-3 и МЦД-4 подготовят более современные и комфортабельные поезда.