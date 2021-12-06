РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В ряды движения «Юнармия» вступил миллионный участник, торжественную клятву юнармейца принес юный житель Подольска Арсений Бабашов на торжественной церемонии у стен Главного храма Вооруженных Сил РФ, сообщает администрация округа.

Клятву юнармейцев принял заместитель министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, Герой России, генерал-полковник Геннадий Жидко.

«Поздравляю вас с вступлением в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Созданное по инициативе министра обороны РФ, Героя России, генерала армии Сергея Шойгу, наше движение продолжает расти», — сказал Жидко.

В честь знаменательного для всего движения события батарея из трех орудий дала пять салютных залпов, сопровождая праздничный фейерверк.

«Для меня это абсолютная неожиданность. Сама церемония вступления в ряды «Юнармии» была крайне волнительным и важным событием, был горд уже тем, что стану частью движения, идеалы которого мне, как патриоту и гражданину, близки. Теперь же к этому добавилось чувство огромной ответственности оттого что я, оказывается, миллионный юнармеец. Клянусь с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца!» — добавил Бабашов.

По словам начальника Главного штаба «Юнармии» олимпийского чемпиона Никиты Нагорного, церемония приема в ряды движения именно у стен Главного храма Вооруженных Сил важна, в первую очередь, для самих ребят, потому что именно здесь столько внимания уделено подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«По сути, клятву юнармейцы приносили не только перед товарищами, но и перед лицом самой истории и памяти ее славных воинов. Быть честным, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Именно эти слова клятвы как нельзя лучше отражают всю суть подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Так жили и воевали наши предки, быть достойными их и этих ценностей стремятся и юнармейцы – наследники Великой Победы, которых сегодня уже больше миллиона», — подчеркнул Нагорный.

В качестве привета всем юнармейцам России и в честь приема миллионного участника движения развернули самое большое полотнище юнармейского флага. Такой подарок юным патриотам страны сделали их товарищи из Москвы и Подмосковья. Полотнище размером 30 на 20 метров юнармейцы развернули под песню «Наша армия самая сильная!» в исполнении ансамбля «Юные патриоты».