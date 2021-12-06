РИАМО - 6 дек. Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева поместят в Центр содержания иностранных граждан до его принудительного выдворения за пределы России, сообщает ТАСС.

Ранее 26-летнего молодого человека задержали в столице после появления в интернете видео, на котором он грубо нарушал правила ПДД в Лефортовском тоннеле на машине Toyota Camry.

После задержания боец заявил, что не знает, как ролик попал в Сеть, однако отметил, что видео было снято несколько месяцев назад.

В итоге выяснилось, что Чоршанбиев сел за руль, не имея полиса ОСАГО. Кроме того, у него не оказалось российского водительского удостоверения, он смог показать только права Республики Таджикистан, которые недействительны в РФ.