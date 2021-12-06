РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 дек. Воспитанники спортшколы «Котельники» завоевали 16 медалей на открытом первенстве по вольной борьбе в Шатуре, сообщает пресс-служба администрации города.
Участников поделили на возрастные группы: 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения.
Первые места заняли Мусаб Назаралиев в весовой категории 25 кг, Мусаб Ибрагимов – 30 кг, Даниил Багдадян – 46 кг, Байкал Раимбеков – 52 кг, Тимр Юнусов – 57 кг, Гамзат Курбанов – 65 кг и Артем Сутормин – 80 кг.
Вторые места получили Иван Гыкавий в весовой категории 58 кг, Егор Чистяков – 67 кг, Абдул Ибрагимов – 52 кг, Хабибулла Аралбаев – 65 кг и Ефим Ланин – 80 кг.
Третьи места завоевали Абубакр Назаралиев в весовой категории 40 кг, Изатулло Фактулоев – 58 кг, Исломбек Сурамбаев – 52 кг, Ясер Хайдари – 80 кг.
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