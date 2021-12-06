Дом Пашкова построили в конце XVIII века. У этого здания богатая и сложная история: дом горел во время войны 1812 года, затем неоднократно перестраивался, а с 1988 по 2007 год был закрыт на реконструкцию. Именно в этих стенах Лев Толстой обдумывал «Войну и мир», а философ Николай Федоров работал библиотекарем. Сейчас дом Пашкова является частью Российской государственной библиотеки. Обозреватель РИАМО отправилась на экскурсию и выяснила, какие события пришлось пережить дому и почему вокруг здания до сих пор ходят различные легенды.

Первый водочный король

В XVIII веке столицей Российской империи был Санкт-Петербург – самые прекрасные каменные дома строились именно там. В Москве же в это время было еще много деревянных построек. Именно поэтому, когда в конце XVIII века в городе появилось помпезное каменное строение, это не осталось незамеченным.

Дом Пашкова находится в самом центре – напротив Московского Кремля. Это здание положило начало истории Российской государственной библиотеки, но изначально сооружение принадлежало Петру Пашкову, чье имя и увековечено в названии. К слову, долгое время у дома даже не было номера – все его знали как «Пашков дом».

Петр Пашков был сыном денщика Петра I, который впоследствии стал генерал-губернатором Астраханской области. Петр был довольно противоречивой личностью – постоянно судился со всеми, давал в долг под большие проценты, однако многие его знают как первого водочного короля. Он преумножил состояние винным откупом – к нему стекались деньги из разных московских кабаков.

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Дом, которому нет равных

Построить дом, равного которому не было бы в Москве, Пашков решился в довольно солидном возрасте – после 60 лет. Считается, что он обратился к Василию Баженову, но документально подтвердить этого нельзя. На авторство косвенно указывает смелость архитектурного решения, изящество форм и композиционные находки, характерные для его проектов. При этом ряд современных ученых считает, что к дому на Ваганьковском холме также мог иметь отношение французский архитектор Никола Легран.

По словам экскурсовода Российской государственной библиотеки Дарьи, которая встретила нас у ворот дома Пашкова, начинать осмотр следует с улицы. Попасть в знаменитую усадьбу XVIII века можно, пройдя через торжественные ворота. Арку украшают изящные гирлянды из лавровых листьев и маскароны с мордами львов, но самая интересная деталь – прикрепленные к классическим колоннам подвески, которые двигаются на ветру.

Когда проходишь через арку, открывается вид на дом. Рядом со зданием есть два флигеля, в которых ранее были манеж и конюшня. В самом доме находились жилые комнаты и бальный зал – сейчас главное здание соединено с флигелями коридорами.

Жизнь после пожара

В своем доме Пашков прожил недолго. Сведения о дате его кончины противоречивы – по разным данным от четырех до десяти лет. После смерти владельца здание досталось дальним родственникам. Во время пожара 1812 года в доме выгорели все интерьеры, поэтому об изначальном облике мы знаем очень мало.

Однако есть то, что сохранилось до наших дней, – чугунные лестницы. В них пришлось заменить только деревянные поручни. Сколько лет этим лестницам, никто точно не знает, но принято считать, что им не менее 150 лет.

В 1839 году здание было приобретено за счет государственной казны для размещения здесь Дворянского института, который позднее был переименован в Четвертую мужскую гимназию. Она находилась в Доме Пашкова вплоть до 1861 года.

В 1862 году в доме Пашкова открылся первый в Москве публичный «музеум» – общедоступное просветительское учреждение с библиотекой при нем. Там разместились богатейшие коллекции графа Николая Румянцева, перевезенные по этому случаю в Москву из Санкт-Петербурга.

«Он отдал их народу на благое просвещение. Его дар трудно переоценить. До сих пор читатели могут пользоваться книгами из коллекции Румянцева», – рассказывает экскурсовод библиотеки.

В начале ХХ века музей был расформирован, но в Доме Пашкова продолжают храниться богатейшие книжные собрания Российской государственной библиотеки – наследницы Румянцевского музея.

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Идеальный библиотекарь

В Доме Пашкова расположился один из самых ценных отделов библиотеки – отдел рукописей. К ним здесь особый доступ: нужно получить специальное разрешение, но и в этом случае сначала могут предложить воспользоваться копиями.

В высоких деревянных стеллажах Румянцевского зала выставлены десятки тысяч печатных книг и сериальных изданий по истории, литературоведению, языкознанию, философии. Они могут помочь при работе с подлинниками, а раньше именно тут находились издания, завещанные библиотеке Румянцевым.

Сами рукописи хранятся в специально оборудованных помещениях, где поддерживается постоянная температура и влажность. В читальный зал их выносят только по запросу исследователей.

Здесь по-прежнему царит атмосфера старинного читального зала. Единственное, что напоминает о современности, – специальные аппараты, с помощью которых можно работать с копиями документов на микрофильмах.

Отдел рукописей периодически проводит выставки. Нам повезло увидеть экспозицию, посвященную Федору Достоевскому. Тут представлены его рукописи, письма жены, записки детей и копия Евангелия, которое было с ним до самой смерти. Книга открыта на странице, где рукой его жены помечено, какой именно абзац она прочитала ему перед кончиной.

Рядом с читальным залом находится каталожная комната. Она посвящена памяти Николая Федорова – библиотекаря и выдающегося религиозного мыслителя. В этом помещении он трудился в течение 25 лет. К Федорову, чтобы побеседовать с ним, ходили и Лев Толстой, еще юный Константин Циолковский, а также многие другие ученые и философы конца XIX века. Картина с изображением Николая Федорова теперь украшает каталожную комнату отдела рукописей. Это работа Леонида Пастернака.

Сад с павлинами и знаменитая лестница

Как рассказывает Дарья, сейчас в Доме Пашкова находятся три отдела: рукописей, картографический и музыкальный. В последний лежит наш дальнейший путь. Сначала мы попадаем в камерный зал для музыкальных вечеров, который часто используют для выставок. Из камерного концертного зала хорошо видна лестница, спускающаяся к Моховой улице. Сейчас без нее невозможно представить дом Пашкова, однако это одна из самых поздних пристроек – она была создана только в 1934 году.

При Пашкове же на склоне Ваганьковского холма был разбит сад с прудами, фонтанами и редкими птицами. Правда, неизменными остались виды на Кремль из окон дома – они и сейчас не оставляют равнодушным ни одного посетителя.

А перенестись во времена Москвы XVIII века сейчас можно в картографическом отделе. Здесь проходит выставка уникальных гравированных и рукописных карт XVIII–XIX веков. Среди них – удивительный экземпляр с картами подмосковных городов. Настоящим украшением зала является огромный деревянный глобус, созданный Константином Деевым из подмосковного Зеленограда.

Последняя точка нашей экскурсии – зал, который обычно называют бальным. Изначально же его создавали как читальный – старые помещения библиотеки перестроили в 1913–1915 годах, чтобы дать возможность посетителям работать в просторном помещении за удобными столами. Этот зал стал по праву считаться одним из красивейших помещений дома Пашкова и его визитной карточкой. В настоящее время зал переоборудован в культурно-выставочное пространство, в этой торжественной обстановке проводятся различные культурные мероприятия.

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Мифы и легенды дома Пашкова

Вокруг Дома Пашкова ходят различные мифы и легенды. Так, считается, что здание построили тыльной частью к Кремлю. Якобы Баженов, которому не дали воплотить в жизнь проект Большого Кремлевского дворца, был настолько обижен на императрицу, что решил повернуть здание спиной. Стоит отметить, что именно в сторону Кремля обращен пышный дворцовый фасад, где раньше размещался герб владельца усадьбы.

Ранее часто отмечали, что дом Пашкова – первое здание, из окон которого можно посмотреть на Кремль сверху вниз. Однако это сложно сказать наверняка, но виды из окон этого дома на холме и правда открываются великолепные. К слову, специалисты считают, что именно на бельведере дома Пашкова произошла встреча Воланда и Азазелло в романе «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

«На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий Москвы находились двое: Воланд и Азазелло», – говорится в произведении.

Есть и еще одна неподтвержденная гипотеза о том, что именно под домом Пашкова находится утерянная библиотека Ивана Грозного. Хотя пока никому так и не посчастливилось отыскать ее следы.