РИАМО - 6 дек. В Московской области собственник сельхозучастка привлечен к ответственности за зарастание земли, участок находится в Воскресенске, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Участком владеет Гуленков М.А. Ему придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.
Решение о наказании приняли после рассмотрения материалов с результатами проведенной проверки. Спепциалисты отметили, что не были проведены работы по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов негативного воздействия на окружающую среду.
Участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. На нем не было признаков ручной или механической обработки почвы.
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