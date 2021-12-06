РИАМО - 6 дек. В Московской области собственник сельхозучастка привлечен к ответственности за зарастание земли, участок находится в Воскресенске, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Участком владеет Гуленков М.А. Ему придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Решение о наказании приняли после рассмотрения материалов с результатами проведенной проверки. Спепциалисты отметили, что не были проведены работы по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов негативного воздействия на окружающую среду.

Участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. На нем не было признаков ручной или механической обработки почвы.