РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. Бригады МУП «Балашихинские Коммунальные Системы» проводят аварийно-восстановительные работы на Заречной улице Балашихи у моста через реку Пехорку, где произошел прорыв трубы, сообщили «РИАМО в Балашихе» в управлении ЖКХ администрации муниципалитета.

Ранее в социальных сетях очевидцы разместили видео с места подтопления на Заречной улице у моста через реку Пехорку. На нем видно, что данная территория огорожена.

«Специализированной службой МУП «Балашихинские Коммунальные Системы» с 1 декабря ведутся подготовительные работы для замены задвижки Ду300 и участка трубопровода. Аварийно-восстановительные работы по устранению утечки планируются провести в срок до 15 декабря», - сообщили в управлении.

Жители округа могут круглосуточно обращаться в диспетчерскую службу МУП «Балашихинские Коммунальные Системы» по телефону: 8(495)521-22-00.