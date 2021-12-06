РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Освещение в лесопарковой зоне в микрорайоне Изумрудные холмы Красногорска организовали по просьбе местных жителей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В лесопарковой зоне микрорайона Изумрудные холмы появилось освещение. С просьбой решить вопрос освещения к временно исполняющему обязанности главы муниципалитета Дмитрию Волкову обратились жители во время выездной встречи в микрорайоне, которая состоялась 27 ноября.

По итогам встречи руководитель муниципалитета поручил профильному заместителю решить вопрос с освещением в кратчайшие сроки.