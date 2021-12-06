РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 дек. В Кузьминском лесопарке Котельников стартовали развлекательные программы с зимними играми для детей, сообщает пресс-служба администрации города Котельники.

Волонтеры спортшколы «Котельники» проводят такие встречи по субботам. По воскресеньям добровольцы Спортивной школы Олимпийского резерва «Белка» также организовывают игры. В некоторых видах активностей участвуют лошади.

В Кузьминском лесопарке появилась фотозона с расписными санями. Планируется установка новогодней ели.