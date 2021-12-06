РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Свыше 1,3 тыс. учеников школ подмосковного Красногорска написали итоговое сочинение и изложение, которые являются допуском к Государственной итоговой аттестации, сообщила начальник управления образования администрации горокруга Наталья Тимошина.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков в понедельник провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа..

«На прошлой неделе наши дети успешно – в плане проведения процедуры – написали итоговое сочинение и изложение. Из 1 386 учеников присутствовали 1 317», - сообщила Тимошина.

Она отметила, что сочинение и изложение – это допуск к Государственной итоговой аттестации.

У тех, кто пропустил контрольную по болезни, будет возможность выполнить ее в дополнительный период в феврале 2022 года.