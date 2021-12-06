РИАМО - 6 дек. Участники столичного проекта «Активный гражданин» выбрали, как будут выглядеть скамейки, фонари и другие элементы на нескольких улицах около нового здания Музея транспорта Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Изменится внешний вид Новорязанской и Ольховской улиц, Басманного, 1-го Басманного, Ольховского переулков, Ольховского и 1-го Ольховского тупиков. Выбирали новый облик улиц 169 868 человек.

Таким образом, благодаря благоустройству у музея будут дополнительные источники света. Скамейки будут с сиденьями из темного дерева со спинкой с металлическими опорами.

Еще голосовавшие решили, что у музея должны появится кусты сирени. Респонденты предложили высадить дополнительные деревья вдоль улиц. Многие посчитали, что рядом с музеем также должны быть дополнительные парковочные места.