РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Свыше 260 школьников представят подмосковный Красногорск на региональном этапе олимпиад по 15 предметам, сообщила начальник управления образования администрации горокруга Наталья Тимошина.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков в понедельник провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа.

«Заканчивается муниципальный этап олимпиады. Прошла олимпиада по 21 предмету из 25, итоги подведены по 15. На сегодняшний момент известно, что 266 обучающихся примут участие в региональном этапе», - сказала Тимошина.

Она добавила, что впереди еще олимпиада по массовым предметам, таким как биология и русский язык.

«Мы ждем вовлечение большого количества участников», - отметила Тимошина.