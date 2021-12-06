РИАМО - 6 дек. В ноябре по программе реновации в столице введены еще 6 многоэтажек. Они располагаются на юге, юго-западе и северо-востоке города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, с начала года в столице по этой программе построили 75 домов. Речь идет о миллионе квадратных метров жилой недвижимости.

«В 2021 году наибольшее количество жилых домов введено в эксплуатацию в ЮВАО — 14 домов общей площадью 267,25 тыс. кв. м. Среди районов лидером стало Люблино — 7 домов общей площадью 130,67 тыс. кв. м», — сказал Загрутдинов.

Жители получают квартиры с улучшенной отделкой. Вокруг домов благоустраивают территорию. Во дворах устанавливают детские и спортивные площадки.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в Москве в августе 2017 года. Она касается около 1 млн человек.