РИАМО - 6 дек. Водителям стоит отказаться от поездок на личном транспорте из-за серьезного ухудшения дорожной ситуации в столице, в городе 7 декабря ожидается мощный снегопад, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В ночь на 7 декабря в Москве ожидается сильный снегопад, а также ветер и гололедица. Кроме того, прогнозируется ухудшение видимости до 500 м. Самые сильные метели начнутся с 9 утра до 15 часов.

«Рекомендуем водителям завтра отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться городским. Движение в течение дня будет сильно осложнено», – сообщили в ведомстве.

Если перенести поездку нельзя, то стоит отложить ее на более позднее время. Дороги города станут немного свободнее после 20:00.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 7 декабря на столицу обрушится снегопад, который окажется настолько сильным, что может побить рекорд 1949 года.

Как безопасно ездить зимой: советы для автомобилистов>>