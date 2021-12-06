РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В подмосковном Подольске прошел праздничный концерт «Песенные россыпи России» к 45-летию творческой деятельности народного коллектива «Фольклорный ансамбль «Ленок», сообщает администрация округа.

На протяжении многих лет в ансамбле занимаются люди разных профессий. Всех объединяет любовь к народной песне, музыке и танцу. Ансамбль является членом Европейской фольклорной культурной организации и не раз демонстрировал свое искусство в Московской области, различных уголках России и за ее пределами. Коллектив неоднократно становился участником и победителем международных фольклорных фестивалей в Чехии, Италии, Германии, Белоруссии, Финляндии, Украине, Польше и Бельгии.

На праздничном концерте зал встречал овациями каждый номер концертной программы. Зрители увидели и услышали традиционные танцы и песни жителей разных областей России — терские, черноморские, казаков Верхнего Дона и другие.

«В Подольске невозможно представить развитие народной культуры без ансамбля «Ленок». Его творчество давно переросло границы города, Московской области и России. Сколько гастролей было, сколько поездок на фестивали международного высочайшего уровня. И везде «Ленок» блистал, даря свое удивительное искусство зрителям», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В текущем году руководитель коллектива, заслуженный работник культуры РФ Тамара Бычкова удостоена премии имени Петра Солнцева за выдающийся вклад в развитие культуры Подольска.

Денисов добавил, что в округе гордятся многими творческими коллективами, но «Ленок» стоит особняком, потому что за годы плодотворной работы в стенах Дома культуры ЗиО приобрел большое число поклонников, друзей, коллег, которые принимают участие в мастер-классах, фестивалях, дружат, ездят друг к другу в гости.

Поздравили коллег коллективы Центра традиционной культуры Южного Подмосковья «Истоки», ансамбля народной песни «Павловские узоры» из городского округа Домодедово и ансамбль «Карагод» Дома культуры «Плещеево» Подольска.

Поздравил коллектив «Ленок» и замдиректора Московского областного колледжа искусств, заведующий отделом Государственного дома народного творчества имени В.Д. Поленова Сергей Кулибаба. Он зачитал благодарственное письмо директора Дома Тамары Пуртовой и вручил в подарок книжный фолиант «Русский народ».