РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 дек. Памятное мероприятие «Мы беспощадный путь к Берлину открыли битвой за Москву!» состоялось в Котельниках 5 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.
Встреча посвящена 80-летию начала контрнаступления советских войск под столицей.
Отдать дань уважения героям пришли заместители главы городского округа Александр Чуприн и Сергей Полевщиков, депутаты местного совета, общественная палата, военнослужащие и жители Котельников.
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