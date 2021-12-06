РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Свыше 70 классов в школах подмосковного Красногорска закрыли на карантин из-за заболевания учеников коронавирусом и ОРВИ, сообщила начальник управления образования администрации горокруга Наталья Тимошина.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«Все школы и детские сады начали работу в плановом режиме. На карантин закрыты 72 класса и 4 группы. Из них 29 – из-за Covid-19, остальные – ОРВИ», - доложила Тимошина.

При этом она отметила, что количество закрытых из-за ковида классов и групп за неделю не увеличилось.