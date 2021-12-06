РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. В подмосковных Люберцах жителей проинформировали о новом режиме работы пунктов вакцинации от коронавируса с 6 по 12 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В ТЦ «Светофор» привиться можно будет 6, 8 и 10 декабря с 14:00 до 19:00. В «Орбите» пункт вакцинации будет работать 7, 9 и 11 декабря с 14:00 до 19:00. В отделе МФЦ «Центральный» прививку от коронавируса делают 8 и 10 декабря с 13:00 до 18:00, а также 12 декабря - с 13:00 до 17:00.

Вакцинацию можно пройти в любой поликлинике Люберецкой областной больницы. Чтобы сделать первый компонент в медучреждении, необходима предварительная запись. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Стационарное отделение №1 на Октябрьском проспекте, д. 338, стр. 1 принимает в будни с 11:00 до 15:00. Стационарное отделение №2 на ул. Кирова, д. 36, стр. 1 работает круглосуточно. Повторную вакцинацию проводят только по будням с 12:00 до 16:00.