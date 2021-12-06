РИАМО - 6 дек. Три проблемных дома, расположенных в Одинцовском округе и Истре, были поставлены на кадастровый учет на прошедшей неделе, теперь собственники жилья смогут оформить регистрацию в новых домах и зарегистрировать права собственности на свои квартиры, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

В Одинцовском городском округе на учет поставили 2 дома малоэтажного ЖК «Изумрудная долина»: дом на 48 квартир, расположенный на Елисейской улице, и дом на 40 квартир на улице Дюма.

Также на кадастр поставили дом на 24 квартиры на улице Изумрудной в селе Павловская Слобода в Истре.

Постановка жилых объектов на кадастровый учет дает возможность хозяевам квартир оформить регистрацию по месту жительства и право собственности на приобретенное жилье, записать детей в школы, детские сады и секции, прикрепиться к поликлинике и осуществить другие юридические процедуры.