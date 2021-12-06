РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Строительная готовность роддома в подмосковном Красногорске, где проходит капитальный ремонт, составляет 70%, сообщил директор МКУ «Управление капитального строительства» Константин Гнуни.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«Строительная готовность роддома - 70%, 2% за неделю – динамика удовлетворительная», - сообщил Гнуни.

По его словам, все работы должны завершиться в марте. На объекте трудятся более 120 человек.