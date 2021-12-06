РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Свыше 2 тыс. раз выезжали бригады скорой помощи в подмосковном Красногорске за неделю по вызовам жителей, сообщил заведующий Красногорской подстанцией скорой помощи Виктор Нардит.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«За истекшую неделю бригады Красногорской подстанции скорой медицинской помощи совершили 2 014 выездов, из них с экстренным поводом – 417, к детям – 971 выезд. Всего госпитализировано 757 пациентов», - сообщил Нардит.

Он отметил, что общее количество вызовов по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 8%, экстренных – на 24%, к детям – на 16%.

«По ковиду ситуация без динамики – 336 выездов к пациентам с Covid-19, из них госпитализировано 223 пациента», - добавил Нардит.

Ежедневно на подстанции работают 29 бригад скорой медицинской помощи. В ближайшее время подстанция получит еще два автомобиля, и количество бригад увеличат к концу декабря.